The Witcher : Netflix dévoile la première bande annonce

Ce vendredi 19 juillet, les fans ont eu le privilège de voir en exclusivité les premières images de la série tant attendue The Witcher, dans le hall H du Comic Con de San Diego. L'acteur Henry Cavill y a dévoilé le teaser en avant-première. Yvette Nicole Brown (Community, Mom) a animé le panel aux côtés de Lauren Schmidt Hissrich, la showrunneuse de la série et du casting incluant Henry Cavill (Geralt de Riv), Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri).Geralt de Rivia s’efforce de retrouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus hargneux que les créatures. Le destin le mènera vers une puissante sorcière et une jeune princesse gardienne d’un dangereux secret.Tous trois devront apprendre a survivre ensemble, sur un Continent de plus en plus instable. « Soyez parmi les premiers à accéder aux informations exclusives de l'une des séries originales Netflix les plus attendues, centrée autour du célèbre chasseur de monstres Geralt de Riv. Initiez-vous au monde du Continent où êtres humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier. »La première saison de The Witcher ne devrait désormais plus tarder, diffusée exclusivement sur Netflix, évidemment.