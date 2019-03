Thor : Le Monde des ténèbres, second volet de la trilogie Thor

C'est au départ Patty Jenkins qui devait réaliser Thor : Le Monde des ténèbres, mais elle fut remercié par Marvel, au grand désespoir de Natalie Portman. Quelques années plus tard, elle obtiendra sa revanche chez Warner et DC en réalisant Wonder Woman...

Thor : Le Monde des ténèbres nous entraîne dans les nouvelles aventures de Thor, le puissant Avenger, qui lutte pour sauver la Terre et les neuf mondes d’un mystérieux ennemi qui convoite l’univers tout entier… Après les films Marvel Thor et Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre dans le cosmos, mais une ancienne race, sous la conduite du terrible Malekith, un être assoiffé de vengeance, revient pour répandre les ténèbres. Confronté à un ennemi que même Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son aventure la plus dangereuse et la plus personnelle, au cours de laquelle il va devoir s’allier au traître Loki pour sauver non seulement son peuple et ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers lui-même.