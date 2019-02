Tito et les oiseaux : quand la peur rend malade, un enfant pour sauver le monde

Mêlant astucieusement animation numérique et peinture à l’huile, Tito et les oiseaux, aborde avec un style graphique original le thème de la peur dans nos sociétés. Derrière l’intrigue qui nous emmène sur les traces du père de Tito, pointe une critique de notre société des médias et de notre consommation de l’information.Pertinent dans son propos, avec un univers graphique principalement peint à la main, Tito et les oiseaux est destiné à un public large avec un discours facilement accessible aux plus jeunes, à partir de 8 ans, et qui résonnera probablement avec l’actualité dans la tête de leurs aînés.