Tokyo Ghoul : re Call to Exist, adaptation vidéoludique du manga Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul, le manga de Sui Ishida, connaitra cette année une adaptation vidéoludique, Tokyo Ghoul : re Call to Exist, annoncée depuis quelque temps déjà au Japon. Bandai Namco, à l'occasion de la diffusion d'une bande-annonce, a confirmé une sortie aux États-Unis et en Europe.

Tokyo Ghoul, manga publié depuis 2011 et depuis 2013 dans nos contrées chez Glénat, a connu une suite, Tokyo Ghoul : re. C'est cette dernière qui sert d'inspiration directe pour l'univers et les personnages de ce jeu vidéo, Tokyo Ghoul : re Call to Exist.

L'éditeur a confirmé qu'un mode de jeu en ligne serait disponible, avec la possibilité de choisir le camp des inspecteurs ou celui des Goules...