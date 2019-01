Ultime bande-annonce avant le massacre pour Deadpool 2

C'est l'ultime trailer pour Deadpool 2, le long-métrage réalisé par David Leitch, attendu pour le 16 mai 2018 dans les cinémas...

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme — tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.