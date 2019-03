Un extrait pour l'adaptation du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates

Mike Newell a été choisi pour réaliser l'adaptation du best-seller de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows, Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, publié en 2008. À l'écran, il a réuni Lily James, Michiel Huisman et Matthew Goode.

Le film n'a pas été tourné à Guernesey, au grand regret de l'équipe de tournage : « En amont du tournage, nous avons effectué d’importants repérages sur l’île avec l’aide de l’office du tourisme Visit Guernsey et des services en charge du marketing et du tourisme des États de Guernesey afin de trouver des lieux de tournage qui répondent à nos besoins. S’agissant d’un film d’époque, nous avions un cahier des charges très précis à respecter pour recréer le Guernesey des années 1940 pendant et après l’Occupation. Nous avons réalisé des prises de vues des emblématiques tours militaires qui sont indissociables de l’île, mais malgré les efforts déployés par tous les intervenants, nous avons décidé qu’il était logistiquement irréaliste d’essayer de redonner à l’île son apparence d’antan pour y tourner la totalité du film. »

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

Mary Ann Shaffer, Annie Barrows - Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates - Traduit de l’anglais (États-Unis) par Aline Azoulay-Pacvon - Editions 10/18 - 9782264053510 - 8,80 €