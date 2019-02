Un nouveau trailer, haletant, pour Avengers : Infinity War

Avengers 3 s'est annoncé en grande pompe aux États-Unis avec un trailer diffusé pendant la fameuse mi-temps du Super Bowl : et si même Marvel en est réduit à ne proposer que 30 secondes d'images, on image l'addition pour un temps de passage à l'écran... Néanmoins, ce trailer d'Infinity War sait faire monter l'impatience...

Attendu le 25 avril 2018 en France, Avengers : Infinity War promet enfin l'affrontement entre l'équipe de super-héros et le grand méchant violet Thanos, présenté depuis plusieurs films déjà... À la réalisation, on retrouvera Joe et Anthony Russo.