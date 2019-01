Un nouveau trailer magique pour les Animaux fantastiques

Parmi les bandes-annonces de la Comic Con de San Diego s’était logé un nouveau trailer pour le second film de la saga des Animaux fantastiques. En à peine trois minutes, la séquence dévoile de nombreux secrets et met l’eau à la bouche quant à l’intrigue du futur film.

Le retour de Norbert Dragonneau et de son fidèle Niffleur se rapproche et les bandes-annonces sortent au compte-goutte. Dans ce nouveau trailer spectaculaire, la tour Eiffel fait une apparition, l'action se partageant principalement entre Poudlard et la capitale française. On retrouve aussi Tina, Jacob et Queenie, les protagonistes du premier volet.

Le jeune Dumbledore fait également son apparition sous les traits de Jude Law. Le film en révèlera un peu plus sur la jeunesse du mystérieux directeur de Poudlard, notamment sa relation avec Gellert Grindelwald, terreur du monde des sorciers. D'ailleurs, c'est Johnny Depp, grimé en Grindelwald et baguette à la main, qui s’était chargé de clôturer la présentation du 21 juillet.

Plus de créatures, plus de Grindelwald, plus de Poudlard pré-Potter, plus d’action et de drame, J.K. Rowling en a peut être fini avec Harry Potter, mais une chose est sûre, elle est loin d’en avoir terminé avec le monde des sorciers...