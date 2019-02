Un premier trailer pour Si Beale Street pouvait parler, d'après James Baldwin

Barry Jenkins, réalisateur de l'acclamé Moonlight, a jeté son dévolu sur un roman de James Baldwin pour son prochain film, Si Beale Street pouvait parler. Voici la première bande-annonce d'un film avec, à l'écran, Stephan James, KiKi Layne, Teyonah Parris.

Le réalisateur a lui-même adapté le roman Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk) de James Baldwin, publié en 1974 et l'année suivante en France dans une traduction de Magali Berger chez Stock. Le film n'a pas encore de date de sortie en France.