Pour rappel, cette ultime saison de Game of Thrones comprendra 6 épisodes, pensés comme autant de longs-métrages : le budget sera bien sûr à la hauteur de l'enjeu pour la chaine HBO. Clore une de ses séries les plus vues, mais aussi retenir le spectateur pour les nombreuses autres séries basées sur cet univers et d'ores et déjà prévues.On retrouvera au casting Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Nikolaj Coster-Waldau ou encore Lena Headey.