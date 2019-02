Un trailer pour l'ultime saison de Game of Thrones

L'heure est finalement venue : après des mois d'attente, la chaine HBO a dévoilé un premier trailer pour la saison 8 de la série Game of Thrones. Cette dernière livraison promet du très lourd, avec une durée moyenne par épisode plus longue que d'habitude...

Le budget de cette dernière saison atteint des niveaux rarement vus, et pour cause : l'engouement des spectateurs à l'issue de la série préparera sans aucun doute le succès des séries dérivées déjà en préparation du côté de HBO, avec pas moins de 5 productions sur les rails...

Au même moment, George R.R. Martin l'admet : l'écriture de son nouveau livre de la saga Game of Thrones lui prend plus de temps qu'espéré, et les difficultés sont nombreuses... Courage GRR, « For The Throne » !