Un trailer pour le jeu mobile Harry Potter : Hogwarts Mystery

L'univers d'Harry Potter n'a pas fini de faire rêver les fans, et de mobiliser un peu de leur temps... Il y a quelques semaines, Pottermore et Jam City annonçaient le lancement prochain d'un jeu d'enquête se déroulant dans Poudlard... La première bande-annonce vient de sortir.

Il sera possible, dans ce jeu, de créer son propre sorcier ou sa propre sorcière, pour devenir un étudiant de Poudlard et enquêter au sein de la célèbre école de sorciers. Apprendre des sorts, suivre des cours et bien sûr se battre en duel, c'est tout un programme, scolaire, qu'annonce le jeu.La licence Harry Potter devrait revenir à plusieurs reprises sous forme vidéoludique, puisqu'une nouvelle société, Porkey Games, a fait son apparition... Rendez-vous en 2018 pour le tester.