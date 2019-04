Adaptation en série des comic books DC, publiés à partir de 1971, centrés sur le Docteur Alec Holland, chercheur sur les capacités bio-restauratrices qui se transforme en Créature du Marais.

La première saison de Swamp Thing , finalement composée de 10 épisodes et non de 13, sera diffusée à partir du 31 mai prochain sur la plateforme DC Universe. À la réalisation, Gary Dauberman et Mark Verheiden, et un casting qui réunit notamment Derek Mears, Andy Bean ou encore Crystal Reed.