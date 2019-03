Une bande-annonce pour Mortal Engines, d'après Philip Reeves

Peter Jackson est de retour, et son nouveau projet a tout pour plaire : avec Mortal Engines, le réalisateur du Seigneur des Anneaux adapte le livre de Philip Reeves, Mécaniques fatales. Un univers dystopique, tout d'huiles et de mécaniques, qui emprunte aussi au steampunk... Une première bande-annonce a été diffusée.

Hugo Weaving, Hera Hilmar et Robert Sheehan figurent au casting de Mortal Engines, très attendu, dont Peter Jackson a signé le scénario avec Fran Walsh et Philippa Boyens. Le livre, premier tome de la série Tom et Hester, a été publié en français par Hachette Jeunesse en 2003, dans une traduction de Luc Rigoureau.