Une bande-annonce pour Seven Deadly Sins, le film

Seven Deadly Sins, le shonen de Nakaba Suzuki, est toujours en cours, et il aura bientôt droit à son premier anime, The Seven Deadly Sins the Movie : Prisoners of the Sky. Annoncé pour le 18 août prochain au Japon, le long-métrage verra Meliodas, Elizabeth, Hawk, Diane et toute la bande se battre pour libérer une île perchée dans le ciel d'un groupe d'affreux bandits...

Sur un scénario de Makoto Uezu, Noriyuki Abe et Yasuto Nishikata réaliseront ce premier film tiré de l'univers de Seven Deadly Sins. Deux saisons d'un anime Seven Deadly Sins ont d'ores et déjà été produites.

En France, la saison 1 de la série est disponible en DVD/Blu-ray chez Kana Home Video, tandis que le manga est publié par Pika Édition.