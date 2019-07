Une faussaire littéraire au cinéma : bande-annonce

Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee Israel se découvre par hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style de grands romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, elle monte une arnaque imparable : rédiger de fausses correspondances entre auteurs célèbres...

Tiré d'une histoire vraie, le long-métrage de Marielle Heller reprend le récit de Lee Israel , qui commence en 1991 à écrire des lettres d'écrivains disparus, dont Dorothy Parker et Noël Coward. Deux ans plus tard, elle a rédigé et vendu plus de 400 lettres, et attire l'attention du FBI... Le film réunit le duo Melissa McCarthy et Richard E. Grant à l'affiche.