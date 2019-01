Une nouvelle bande-annonce pour Castle Rock, la série Stephen King de Hulu

Après les adaptations des livres de Stephen King, voici l'adaptation ultime des livres de Stephen King, qui en réunira plusieurs autour d'une ville bien connue des amateurs du maître de l'horreur, Castle Rock. Une nouvelle bande-annonce permet de découvrir un peu plus d'images du show, qui sera diffusé pour la première fois à partir du 25 juillet prochain sur Hulu.

Après les noms de Stephen King et J.J. Abrams, deux solides arguments pour une série, le trailer permet d'apercevoir des personnages connus, d'autres moins, et de saisir des références à des livres de King, notamment Ça et Cujo.

À ce titre, plusieurs acteurs de célèbres films adaptés d'œuvres de Stephen King feront des apparitions dans la série, comme Sissy Spacek, Bill Skarsgard et Chosen Jacobs.