Une nouvelle bande-annonce pour Harry Potter: Hogwarts Mystery

Avec la création de la société Portkey Games, J.K. Rowling et toutes les personnes chargées de gérer ses licences et sa fortune annonçaient l'entrée en développement d'une myriade de jeux vidéo à venir. Le premier, Harry Potter: Hogwarts Mystery, s'annonce.

Il sera possible, dans ce jeu, de créer son propre sorcier ou sa propre sorcière, pour devenir un étudiant de Poudlard et enquêter au sein de la célèbre école de sorciers. Apprendre des sorts, suivre des cours et bien sûr se battre en duel, c'est tout un programme, scolaire, qu'annonce le jeu.

Cette bande-annonce présente l'un des aspects les plus intéressants de ce jeu mobile, la création d'un sorcier, l'entrée dans une des maisons, ainsi que toutes les activités qui suivent... Le jeu sera disponible au printemps prochain.