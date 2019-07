Quelques années après son propre film Pinocchio, Roberto Benigni incarnera cette fois Gepetto dans cette nouvelle adaptation du conte de Carlo Collodi . Matteo Garrone a notamment signé Dogman, en 2018, et Gomorra, en 2008, adaptation du livre de Roberto Saviano.Le film sortira le 25 décembre prochain au cinéma, en Italie uniquement, et quelques semaines plus tard en France.