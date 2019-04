Ce qui ressemblait au départ à une blague s'avère finalement être un véritable long-métrage : le réalisateur de Very Bad Trip s'attaque à l'un des personnages favoris du catalogue DC Comics , le Joker, créé par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane en 1940.Le film se déroule dans les années 1980, dans une ambiance très gangster, et convie Robert De Niro et Zazie Beetz aux côtés de Joaquin Phoenix.