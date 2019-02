Wizards Unite, ou Pokemon Go façon Harry Potter : trailer

Annoncé il y a quelques temps déjà, le jeu pour mobile Harry Potter : Wizards Unite se dévoile un peu plus à travers une bande-annonce, qui révèle également une date de sortie fixée en 2019. Ce jeu reprendra le principe introduit avec Pokemon Go, où le smartphone permet de voir et d'agir dans le monde réel.

Comme le révèle cette bande-annonce Harry Potter : Wizards Unite permettra aux joueurs de retrouver des éléments magiques un peu partout dans leur environnement : à eux de les capturer pour éviter que les Moldus ne s'inquiètent...

Le mécanisme sera sans doute sensiblement le même que celui de Pokemon Go, et rappelle un peu l'action du premier film Les Animaux fantastiques, lorsque les personnages tentent de rattraper les créatures disséminées dans New York... À voir si des affrontements entre sorciers, très attendus, seront ajoutés...