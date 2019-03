Worlds of Ursula K. Le Guin, un documentaire sur l'auteure de SF

Disparue en 2018 à l'âge de 88 ans, l'auteure américaine Ursula K. Le Guin a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la science-fiction, avec des ouvrages comme Le Sorcier de Terremer, La Main gauche de la nuit ou encore La Vallée de l'éternel retour. Le film Worlds of Ursula K. Le Guin lui rend un dernier hommage en retraçant son parcours et son œuvre. Bande-annonce.

En attendant l'adaptation au cinéma du roman Le Dit d'Aka, les amateurs d'Ursula K. Le Guin auront bientôt de quoi se mettre sous les yeux avec Worlds of Ursula K. Le Guin, réalisé par Arwen Curry sur pas moins de 10 années de tournage aux côtés d'Ursula K. Le Guin.

On pourra retrouver dans ce documentaire de nombreux auteurs et auteures, tous et toutes collègues de Le Guin, dont Margaret Atwood, David Mitchell, Neil Gaiman, Samuel R. Delany, Michael Chabon, Vonda N. McIntyre, Adrienne Maree Brown, China Miéville, Annalee Newitz ou encore Theodora Goss. Le film sera présenté en juin en avant-première, mais aucune date n'a été communiquée en France, pour le moment.