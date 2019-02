X-Men 2 : Bryan Singer apporte la tragédie chez les mutants

En 2003, deux ans après la réussite du premier volet X-Men, Bryan Singer rempile et s'attaque à un gros morceau de l'histoire de l'équipe de mutants, l'apparition du Phoenix. Après avoir installé les personnages et l'ambiance de sa série dans le premier film, Singer poursuit avec Patrick Stewart, Hugh Jackman et Ian McKellen, de retour.

« X-Men 2 n'est pas une suite », expliquait Singer au moment de la sortie du film. « C'est la nouvelle aventure de la saga, une “évolution” du premier film. Nous n'avons pas seulement suivi le destin des principaux personnages du premier film, nous dévoilons une nouvelle génération de X-Men, ainsi que de nouveaux méchants. Comme n'importe quel bon comic-book, l'univers des X-Men est fait pour être élargi. Ces histoires peuvent continuer à jamais. Cette nouvelle aventure m'a offert l'opportunité d'approfondir les différentes histoires et trames, ainsi que les personnages, et de m'éclater encore plus. X-Men 2 est plus tendu, plus sombre, plus drôle et plus romantique que le premier opus. »