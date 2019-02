Zoe, de Drake Doremus, d'après un scénario du dramaturge Richard Greenberg

Ewan McGregor, Léa Seydoux et Christina Aguilera sont réunis dans Zoe, de Drake Doremus, un film de science-fiction dont le scénario a été signé par le dramaturge américain Richard Greenberg. Il est disponible en France sur Netflix depuis le 20 juillet dernier.

Ce film exclusivement diffusé sur Netflix est réalisé par Drake Doremus, déjà à l'œuvre sur Equals, en 2015, et Newness, en 2017. Richard Greenberg, de son côté, est l'auteur de plus d'une vingtaine de pièces de théâtre, dont Three Days of Rain (1998) et Take Me Out (2002).