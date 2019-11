< >

Anne s’en allait gaiement vaquer à ses occupations : éconduire un amoureux transi, surveiller l’avancée pénible des travaux de sa taverne, et ainsi de suite. Dans le doux Royaume de Six Ponts, tout était pour le mieux, et Orwell n’avait pas encore tout gâché avec son meilleur des mondes.Sauf que, dans ces contes de fées, il se trouve toujours une vieille reine bête, méchante et cruelle, un sombre secret que tout le monde, ou presque, a oublié, et des amertumes rampantes, entre les douves et les oubliettes…Voici comment la vie d’Anne, modeste aubergiste, va basculer, et qu’avec des oiseaux qui causent l’humain en guise de commentateurs sportifs, Benoît Feroumont nous réécrit une histoire de princesse, sans plus se soucier du moindre prince charmant.Pourquoi tant de haine ? Comment se fait-il que les oiseaux parlent ? Qu’abrite la tombe de la petite Blanche-Fleur ? Pourquoi le bon roi Serge n’a-t-il condamné personne à mort en 20 années de règne ? Toutes ces questions trouveront une réponse dans notre podcast. Ou pas. Enfin, certaines, si.