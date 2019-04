10 épisodes au lieu de 13 : Swamp Thing se fait couper l'herbe sous le pied

Selon les sources du Hollywood Reporter, la première saison de la série consacrée à Swamp Thing vient d'être amputée de trois épisodes. Prévu pour le 31 mai 2019, le « season final » doit être réécrit et tourné en urgence pour être terminé et monté dans les temps.



La société Warner Bros. n'a pas voulu s'exprimer précisément sur le sujet. Cependant, des rumeurs circuleraient sur de possibles économies de moyens autour de ses futures nouvelles séries, afin de mieux se préparer face au concurrent Disney +.En effet, Disney a annoncé le lancement de sa plateforme de streaming pour le mardi 12 novembre 2019, aux Etats-Unis. Le service sera ensuite proposé dans le reste du monde. Pour la France et l'Europe de l'Ouest, Disney + devrait arriver au premier semestre 2020. Il sera possible de s'abonner pour 6,99 $ (5,33 €) par mois ou 69,99 $ par an (62,21 €).Le catalogue proposera l'intégralité des épisodes des Simpson, des séries et téléfilms Disney Channel, des courts-métrages Pixar, un film original La Belle et Le Clochard en live action et la tant attendue série Star Wars : The Mandalorian, qui sortira donc officiellement au même moment que l'ouverture de la plateforme.Pour faire face à Mickey, DC Comics vise énormément sur sa propre plateforme DC Universe , qui rassemblera un maximum de contenus liés à DC et à ses super-héros.La plateforme sera accessible dès le 15 septembre 2019 pour 8 $ par mois, ou 75 $ par an, soit 7 € mensuels et 65 € annuels. Le site de streaming a tourné sa campagne publicitaire autour de séries exclusives comme comme Titans, une série d'animation Harley Quinn, Stargirl et, bien évidemment, Swamp Thing.La Créature des marais ou Swamp Thing est le personnage principal de la série de bande dessinée américaine éponyme, créée par Len Wein et Berni Wrightson. L'intrigue relate l'histoire du docteur Alec Holland, chercheur sur les capacités bio-restauratrices, isolé avec sa femme au milieu d'un marais de Louisiane pour continuer ses recherches.Ses découvertes attirent la convoitise d'une entreprise concurrente qui décide de poser une bombe dans son laboratoire. Après l'explosion, Alec Holland gît dans le marais mais se retrouve transformé en la Créature du marais, à cause des résultats de ses recherches déversées dans les eaux boueuses du marais.