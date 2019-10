20 bandes dessinées retenues pour le prix Fnac - France Inter 2019

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le prix BD Fnac — France Inter a donc élu 20 titres, plutôt diversifiés, pour lesquels les jurés vont désormais se battre. Les candidatures sont à déposer désormais sur le site idoine : seuls 30 pourront côtoyer les cimes.Au terme de leurs (d)ébats, 5 titres resteront, et une commission finale aura la charge de trancher. Et Antoine de Caunes qui sera son président. Amusante idée. La short liste sera dévoilée ce 9 décembre, avant une remise de prix en janvier prochain, le 9 là encore, en direct de la Maison de la radio.La première sélection est la suivante :Senso. Alfred DELCOURT Les Indes Fourbes . Alain Ayroles & Juanjo Guarnido Dracula. Georges Bess (d'après le roman de Bram Stoker)George Orwell. Pierre Christin & Sébastien VerdierDans la tête de Sherlock Holmes. Tome 1. Benoît Dahan & Cyril Lieron Le dernier Atlas . Tome 1. Gwen de Bonneval & Hervé TanquerelleLe Château des Animaux. Tome 1 : Miss Bangalore. Xavier Dorison & Félix Delep In waves . Aj Dungo : trad. Basile Béguerie - Lettrage Jean-François ReyJusqu'au dernier - Histoire complète. Jérôme Félix & GastineRévolution. Tome 1 : Liberté. Florent Grouazel & Younn LocardLe Detection Club. Jean HarambatLe Boiseleur. Tome 1 : Les mains d'Illian. Hubert & Gaëlle HersentUne maternité rouge. Christian LaxLe Patient. Timothé Le BoucherUn putain de salopard. Tome 1. Régis Loisel & Olivier PontDans la forêt. Lomig (d'après le roman de Jean Hegland)Cervocomix. Jean-François Marmion & Monsieur B.Mécanique Céleste. MerwanLe Vagabond des Étoiles. Tome 1. Riff Reb's (librement adapté du roman de Jack London)Le Loup. Jean-Marc RochetteQui pour prendre la relève de L’âge d’or, de Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil , consacré en 2019 ? Réponse dans quelques mois…