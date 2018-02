230 000 bande dessinées à 2 € : les 48H BD 2018 envahiront les librairies

La célébration de la bande dessinée d’Angoulême s’achève, mais un nouveau rendez-vous est tout de suite à prendre : c’est le retour des 48 H BD, qui se dérouleront les 6 et 7 avril prochain. Vendredi et samedi, les lecteurs seront invités à découvrir en librairie, les 11 albums proposés.







Cette année, les 48 H BD réunissent Bamboo, Casterman, Dargaud, Delcourt, Dupuis, Glénat, Jungle, Kana, Kaze, Le Lombard et Pika. Ce sont 230.000 albums qui seront mis en vente durant ces deux journées avec une sélection diversifiée « Manga, humour, fantastique, histoire… De quoi se faire plaisir pour seulement 2 €. »

Eh oui, l’autre évolution, c’est le passage à 2 € pour les albums. Moïse Kissous, président de l’association des 48 H BD s’en explique : « Les habitués des 48 H BD l’auront remarqué. La sélection des 48 H BD passe cette année à 2 €. Une augmentation – même si le prix livres est toujours plus qu’attractif et raisonnable – qui permettra avant tout de multiplier les animations et d’enrichir la programmation. »

Et dans le même temps, l’association pourra mettre en place une meilleure communication tout en fournissant aux libraires des outils. « Nous souhaitons notamment inciter les librairies généralistes à valoriser la bande dessinée auprès de tous les publics, en renforçant le dispositif “La BD sort de son rayon”. Ce nouveau prix nous permettra aussi de mieux rémunérer l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre impliqués dans cette manifestation. »

Du reste, l’augmentation du prix de vente à 2 € profitera à Biblionef, association partenaire de cette édition, qui fournit aux enfants et adolescents défavorisés des livres.

Dans tous les cas, il y en aura pour toute la famille : enfants, adolescents et adultes. Durant 2 jours, librairies, bibliothèques, lycées et bien d’autres lieux, en France et en Belgique, accueilleront des animations variées. Ateliers, jeux éducatifs, battle de dessins, expositions, performances, rencontres ou encore dédicaces rythmeront cette 6e édition des 48 H BD.