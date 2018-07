50 nuances de Grecs, de Jul et Charles Pépin, en septembre sur Arte

Coproduction Arte France et Haut et Court, 50 nuances de Grecs, la série, sera diffusée à partir du mois de septembre prochain, chaque soir de la semaine sur Arte, donc. Pour le doublage des voix, un casting prestigieux qui rassemble notamment Valérie Lemercier, Bruno Solo, ou encore... François Hollande !

Le résumé de l'éditeur pour 50 nuances de Grecs :

« 50 Nuances de Grecs » remet en scène les plus grands mythes de l'Antiquité grecque dans les situations les plus actuelles... Hercule à Acropôle-Emploi, Zeus chez son avocate pour négocier les pensions alimentaires, Icare lançant une compagnie aérienne low-cost ou le dieu Pan mis en examen pour ses liens avec un proxénète surnommé « Dionysos-la-Saumure »... : Retrouvez l'Olympe au grand complet, à travers notre héritage commun. Avec leur œil malicieux et leur art du détournement, Jul et Pépin revisitent ce patrimoine mythologique, dans une encyclopédie drôle et savante, où défilent tous les travers de notre société !