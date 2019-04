Adapté de la BD, le jeu vidéo XIII aura droit à son remake

Le remake d'un jeu Ubisoft

XIII, le célèbre FPS en cel-shading est de retour sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac



Découvrez ou redécouvrez XIII dans un remake disponible le 13 novembre et développé par @PlayMagicLtd. pic.twitter.com/V2GM2BWCLf — Microïds (@Microids_off) 18 avril 2019



Cependant, une adaptation antérieure de la bande-dessinée belge avait déjà vu le jour dans l'univers du jeu vidéo. En effet, Le Mystère XIII était sorti sur PC en 1997 et permettait de vivre l'histoire à travers les yeux d'un journaliste, chargé de dévoiler les plans de la Mangouste.



De plus, l'oeuvre de Jean Van Hamme a également eu sa période sur petit-écran. Une série franco-canadienne a vu le jour grâce à la réalisation de Duane Clark et la performance de Stephen Dorff dans le rôle principal. Le premier épisode de la série a été diffusé sur Canal+ le 6 octobre 2008.



La série de bandes dessinées XIII voit le jour grâce aux dessins de William Vance et de l'écriture de Jean Van Hamme, en 1984. Elle présente au lecteur un inconnu, découvert inconscient sur une plage, blessé par balle à la tempe.Victime d'amnésie, il ne se souvient plus de son nom, ni de son passé. Son seul repère est tatoué au-dessus de sa clavicule gauche : le chiffre « XIII ». Au fil de ses recherches, l'homme apprend qu'un tueur à gage, « La Mangouste », est à ses trousses et que le colonel Amos, des services secrets, le recherche pour l'assassinat de William Sheridan, le président des États-Unis. Autant dire que le héros n'aura pas le temps de profiter de la plage plus longtemps.Le premier cycle de la série a duré en tout 19 tomes, du Jour du Soleil Noir au Dernier Round, en 2007. En 2011, un second cycle est entamé par Yves Sente et Youri Jigounov.Sorti initialement en 2003 par Ubisoft, XIII est un first-person shooter (FPS) c'est-à-dire un genre de jeu vidéo de tir fondé sur des combats en vision subjective, où le joueur peut voir l'action se dérouler à travers les yeux de son personnage. À l'époque, le jeu était disponible sur PC, PlayStation 2, GameCube, Xbox.Le jeu est devenu célèbre grâce au cel-shading : un style graphique utilisé sur certains jeux pour leur donner un effet BD. Le but du joueur est de traverser divers niveaux, à travers lesquels il doit progresser en éliminant ses ennemis. Pour mener à bien ses missions, il est évidemment muni d'un très grand nombre d'armes que le héros XIII doit manier plus vite que ses poursuivants.Le cycle de la bande dessinée est quant à lui publié chez Dargaud.