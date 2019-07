Alan Moore a déjà décidé qu'il n'aimerait pas la série Watchmen

“Va te faire mettre”

La série Watchmen de la chaine HBO se dévoile petit à petit : une bande-annonce a fait monter l'impatience, en attendant l'automne 2019. Mais s'il y en a bien un que ces annonces laissent indifférent, c'est Alan Moore. Le créateur a en effet laissé entendre à Casey Bloys, directeur des programmes de HBO, que la future série ne « l'enthousiasmait pas », selon ce dernier.Rien d'étonnant : dès le film de Zack Snyder, en 2009, Moore avait clairement fait comprendre qu'il trouvait le résultat désastreux, et que toute adaptation de Watchmen le dégoûtait. Il faut dire que le contexte est particulier : DC Comics possède l'intégralité des droits sur Watchmen, ce que Moore a toujours contesté, critiquant ouvertement l'exploitation de l'œuvre et en réclamant le retour des droits.Pour autant, Moore ne peut pas s'opposer aux adaptations et autres exploitations de son œuvre : après le film de Snyder, DC avait organisé un préquel de la bande dessinée, Before Watchmen, puis une fusion de l'univers de Watchmen avec celui des super-héros DC Comics en général, à l'occasion de l'événement Doomsday Clock.Moore n'a donc rien à avoir avec la série HBO, et n'a pas été consulté, a affirmé Casey Bloys. La retraite d'Alan Moore du monde de la bande dessinée ne le verra donc pas enchainer les épisodes...Pour Damon Lindelof, qui supervise et signe le scénario de la série, la pression redescend : dans tous les cas, Alan Moore n'aimera pas sa vision de l'univers Watchmen. Pour autant, il ne tient pas rigueur au grand barbu, le qualifiant de génie et rappelant qu'il avait « très clairement dit qu'il ne voulait pas être associé à Watchmen ».Prenant exemple sur celui qu'il dit admirer, Lindelof assure que « si quelqu’un disait à Alan Moore de ne pas faire ce qu'il veut, il lui dirait “Va te faire mettre”, alors, dans l'esprit d'Alan Moore, je dis à Alan Moore, “Va te faire mettre” ».Le coauteur des comics, Dave Gibbons, avait quant à lui lu le scénario du pilote de la série, et considérait que l'approche de Lindelof était « nouvelle, excitante et inattendue ».via The Wrap