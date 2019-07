Alan Moore dit adieu au monde de la bande dessinée

On connait la solidité de ces résolutions régulièrement mises en avant par les uns et les autres, mais, au vu du personnage, on serait tentés de le croire : Alan Moore a annoncé que le prochain album de la série de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires serait son dernier. The Tempest, c'est son titre, signé avec Kevin O'Neill aux dessins, paraitra le 8 octobre prochain chez Top Shelf.Le créateur, né en 1953 à Northampton, n'a pas commenté plus avant son départ de l'industrie de la bande dessinée, mais il a suffisamment critiqué la tournure que prenait cette dernière pour que l'on devine son sentiment quant à la retraite.Moore laisse derrière lui Watchmen, œuvre sombre et foisonnante, souvent imitée et rarement égalée, mais aussi d'autres albums qui ont marqué l'univers des super-héros, comme The Killing Joke ou Swamp Thing. Moore s'est ensuite éloigné de l'industrie du comics, et notamment des gros acteurs que sont DC et Marvel, pour retrouver un rythme de travail plus artisanal, en toute indépendance.Si Moore s'éloigne de la bande dessinée, on entendra sans aucun doute encore parler de lui : après La Voix du Feu, un recueil de nouvelles, en 2008, il avait publié le roman-fleuve Jérusalem en 2016, traduit en 2017 par Claro pour les éditions Inculte. Cette pause dans le domaine du 9e art pourrait donc lui permettre de poursuivre sa carrière de romancier.Par ailleurs, Moore a amorcé fin 2018 le tournage de son film The Show : si celui-ci est désormais terminé, Moore ne l'a pas encore finalisé, et pourrait bien, si l'expérience est concluante, persévérer aussi dans ce domaine.Bref, d'autres carrières attendent Moore... Mais ne lui parlez pas de l'adaptation de Watchmen par HBO via ScreenRant