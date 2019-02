Alejandro Jodorowsky, 90 ans : 12 volumes enrichis chez Les Humanos

< >

Venu du théâtre et du cinéma, Alejandro Jodorowsky a écrit pour les plus grands dessinateurs de bande dessinée, de Moebius, bien sûr, à François Boucq, en passant par Juan Gimenez, Georges Bess, Jean-Claude Gal, Fred Beltran, Olivier G. Boiscommun, Zoran Janjetov, Ladrönn, Das Pastoras, Travis Charest ou encore Silvio Cadelo.À l'occasion des 90 ans de cet auteur incontournable, Les Humanoïdes Associés annoncent la parution de douze volumes reprenant l'intégralité de son œuvre. Déjà en librairies, le volume 1 réunit Les Yeux du chat, l'intégrale de L'Incal (6 tomes), ainsi que Au cœur de l'inviolable méta-bunker, tandis que le volume 2 propose La Saga d'Alandor (2 tomes), La Passion de Diosamante, Dune, le film que vous ne verrez jamais, Le Soleil eucharistique, L'Œuf alchimique et Qui rêve maintenant ?.Le volume 3, centré sur le travail de Jodorowsky avec Bess, comprendra l'intégrale du Lama Blanc (6 tomes) et Les Jumeaux Magiques, et le suivant, notamment, l'intégrale de Avant L'Incal.Né le 17 février 1929 au Chili, Alejandro Jodorowsky est un artiste protéiforme. Scénariste, cinéaste, romancier, poète, acteur, auteur dramatique, inventeur de la psychomagie, mime, maître de tarot, poète… Ses univers multiples et son œuvre prolifique lui valent une renommée internationale.Sa première bande dessinée chez Les Humanoïdes Associés, L’Incal, créée avec Mœbius, est un succès mondial qui a dépassé le million d’exemplaires depuis 1981. Il a par la suite décliné cet univers et enchaîné les succès. Citons simplement avec Georges Bess Le Lama blanc ou Juan Solo (Prix Alph’Art du scénario en 1996), en passant par des séries cultes telle La Caste des Méta-Barons avec Juan Gimenez, ou son western déjanté avec Boucq : Bouncer.C’est plus de 70 titres qu’il publie au cours de sa carrière chez Les Humanoïdes Associés.Alejandro Jodorowsky, Moebius — Jodorowsky 90 ans T1 : Les Yeux du chat - L'Incal — Les Humanoïdes Associés — 9782731683653 — 39 €Alejandro Jodorowsky, Jean-Claude Gal, Silvio Cadelo, J. H. Williams III, Ciruelo, Jerome Opena — Jodorowsky 90 ans T2 : La Saga d'Alandor - La Passion de Diosamante — Les Humanoïdes Associés — 9782731673746 — 29 €