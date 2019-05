Amazon, Apple, Ikea : leurs paradis fiscaux finiront par vous couper l'appétit

Portrait de l'auteur en militant - © Christophe Pinto



Portrait de l'auteur en militant - © Christophe Pinto

Ce 2 mai est paru Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit-déjeuner de François Samson-Dunlop, dans une nouvelle collection de BD, « Ricochets » aux éditions Écosociété — avec une postface d’Alain Deneault.Ce roman graphique met en scène avec beaucoup d’humour un trentenaire qui, révolté par les pratiques des multinationales qui placent leurs profits dans les paradis fiscaux, tente, dans ses choix quotidiens, de ne plus être complice de leurs actions. S’abreuvant aux travaux du philosophe Alain Deneault également mis en scène, ce militant en herbe et sa compagne devront faire le deuil de bien des objets, pour ne plus soutenir l’action de certaines multinationales.Plus de table de cuisine ? Un produit Ikea ? Un couteau artisanal pour soutenir l’économie locale ? Non, il a été livré par Fedex. Un film d’auteur dans un cinéma de quartier pour se remettre de tout cela ? Produit par Amazon, il faut quitter la salle.Un iPhone, pourtant si pratique ? Non plus, Apple fait partie du lot des multinationales qui sont passées maîtres dans l’art d’éviter de payer de l’impôt là où les profits devraient pourtant être enregistrés. À chaque multinationale croisée sur son chemin, une planche explique le mécanisme d’évasion fiscale employé.Régulièrement remis à l’ordre par sa compagne qui ne manque pas de mordant en le mettant devant ses contradictions, le narrateur réalisera très vite à quel point une telle quête s’apparente au parcours du combattant.Un défi difficile à relever, raconté avec humour et talent, qui nous rappelle l'impossibilité de lutter de manière individuelle contre les paradis fiscaux. L'évasion fiscale est un enjeu nature éminemment politique, appelant des réponses collectives.Croisant la vertu pédagogique d’un Économix et l’humour cocasse d’un Guy Delisle, François Samson-Dunlop signe un roman graphique qui fera date dans l’univers de la BD politique.François Samson-Dunlop – Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit-déjeuner – Écosociété – 9782897194734 – 21 €