Amazon Studios confirme l'adaptation de Paper Girls de Brian K. Vaughan

Au lendemain de la célèbre fête d'Halloween, la petite ville de Stony Stream, Ohio, s'éveille. C'est du moins le cas de Mac, KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de journaux. La routine des tournées matinales est enclenchée, jusqu'au moment où leur itinéraire croise celui d'un groupe d'étranges individus encapuchonnés, violents et au langage inconnu ; et d'une mystérieuse machine dont tout semble indiquer qu'elle ne viendrait pas de la Terre...

Une découverte qui pourrait bien changer leur vie à jamais.

Paper Girls a été créé en 2015 par Brian K. Vaughan au scénario, Cliff Chiang au dessin et Matt Wilson à la colorisation. La série est publiée par Image Comics aux États-Unis, et depuis 2016, la version en français paraît aux éditions Urban Comics. Elle a reçu en 2016 le Prix Eisner pour la « Meilleure nouvelle série ».Brian K. Vaughan est l'auteur de plusieurs séries de comics à succès telles que Ex machina (dessin de Tony Harris, traduction de Jérémy Manesse, publié jusqu'à 2009 chez Panini puis Urban Comics), Y, le dernier homme (dessin de Pia Guerra, traduction de Jérémy Manesse, publié chez Panini Comics), ou encore Saga (dessin de Fiona Staples, traduction de Jérémy Manesse, publié chez Image Comics).Stephany Folsom, coauteure de Toy Story 4, s'occupera de l'adaptation de Paper Girls, elle sera également coproductrice aux côtés de Brian K. Vaughan. Ce projet signe la première collaboration conclue entre Vaughan et Legendary Pictures (Jurassic World, Interstellar, Crimson Peak).Parallèlement, Brian K Vaughan est également producteur exécutif sur le série en cours de tournage Y : The Last Man, basée sur ses propres comics. La série, qui compte à son casting Diane Lane, Barry Keoghan ou encore Imogen Poots, est prévue pour 2020, et devrait être diffusée par la chaine américaine FX.Aucune date de sortie de la série Paper Girls n'a pour le moment été annoncée.Voici le résumé de l'éditeur du tome 1 de Paper Girls :Via Deadline