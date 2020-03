Après Batman, c'est au tour du Joker de fêter ses 80 ans

Détail d'une couverture de David Finch et Steve Firchow

< >

Joker 2010s par Jock Joker 2000s par Lee Bermejo Joker 1990s par Gabriele Dell’Otto Joker 1980s par Bill Sienkiewicz Joker 1960s par Francesco Mattina

Le Joker aura bien entendu droit à son one shot — comic exceptionnel, indépendant d'une série — de 100 pages, pas une de plus ou de moins, tout comme le Chevalier noir en son temps. The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular sera disponible le 29 avril prochain aux États-Unis.L'éditeur DC Comics annonce plusieurs histoires signées par des grands noms du secteur, comme Brian Azzarello, Lee Bermejo, Paul Dini, Denny O’Neil, Scott Snyder, Tom Taylor, Jock, José Luis García-López, Mikel Janín, James Tynion IV ou encore Riley Rossmo.Aux illustrations, notamment pour les couvertures spéciales, Greg Capullo, Arthur Adams, David Finch et Steve Firchow, Jim Lee et Scott Williams, Gabriele Dell’Otto, Lee Bermejo ou encore Jock. Chacun d'entre eux se chargera de réinventer des couvertures cultes de chaque décennie de l'existence du Joker, entre 1940 et 2010, donc.Quelques-unes ont d'ores et déjà été révélées par DC Comics.Ennemi culte et extrêmement résistant créé par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane en 1940, le Joker apparait dans le magazine Batman n°1, quelques mois après le Chevalier noir lui-même, qui a vu le jour dans Detective Comics en mai 1939. Il est devenu l'un des personnages les plus populaires de Gotham, en témoigne le succès de Joker, film sorti en 2019, qui a pratiquement éclipsé les dernières apparitions de Batman au cinéma...via Comic's Beat