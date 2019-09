Après le quidditch de Rowling, le Chessboxing d'Enki Bilal : la BD, sport de combat

Froid Equateur - Enki Bilal - Les humanoïdes associés- 1992





Tout a commencé avec la publication, en 1992, du dernier tome de la Trilogie Nikopol (Ed. Casterman), Froid équateur, dans laquelle le dessinateur, adepte de la science-fiction et des récits d’anticipation, inventa le concept d’un sport hybride mêlant art de la boxe et jeu d’échecs, le Chessboxing.« Je voulais que mes personnages se confrontent de manière spectaculaire, sportive, à l image de tout ce qu’a toujours été le sport », précise Enki Bilal dans un entretien avec l’AFP. « Un sport qui sera[it] la substantifique moelle presque de l’excellence de l’être humain, à savoir son intelligence suprême et sa force. » On sait d'ailleurs toute la passion du dessinateur à l'égard du football...Aujourd’hui, ce sport est devenu une réalité grâce à un artiste néerlandais, Iepe Rubing, qui décida d’organiser au début des années 2000 un premier combat grandeur nature de Chessboxing. Il créera par la suite la Fédération internationale, la World Chess Boxing Organisation (WCBO), avant de multiplier les duels à travers le monde via l’Intellectual Fight Club (IFC).Et Enki Bilal de s’étonner encore de cette immixtion de la fiction dans la réalité : « C’est là que j’ai pris conscience qu’une idée, un concept d’imagination pur devenait une réalité, c’est une des rares fois où ça m’était arrivé dans ma propre trajectoire ».S’étant investi dans la reconnaissance de ce sport de par le monde, Enki Bilal a par ailleurs laissé entendre que le Chessboxing aurait toute sa place aux Jeux olympiques. Avis à bon entendeur...