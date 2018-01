Après les films, les séries, voici les albums Marvel

Si, par hasard, la pléthore de films, séries et, quand même, comics mettant en scène les super-héros Marvel ne vous suffisait pas, il sera bientôt possible d'écouter des albums entiers consacrés aux personnages. Et la Maison des Idées commence fort en se payant Kendrick Lamar, figure de proue du rap américain, qui consacre un album à Black Panther, à l'occasion du film attendu le 14 février prochain en salles.

Marvel promet un nouveau concept, à mi-chemin entre l'album concept, comme Lamar sait en produire, et la bande originale de film. Black Panther : The Album est une coproduction Marvel et Top Dawg Entertainment, le label du rappeur, avec, à la production, Anthony « Top Dawg » Tiffith, collaborateur de longue date du rappeur de Compton. L'album est attendu pour le 9 février 2018.

Un premier single, « All the Stars », en duo avec SZA, a été révélé ce 4 janvier, mais il semblait relever de la promotion habituelle des blockbusters, avec un morceau pour le générique de fin... Il n'en est rien, et Kendrick Lamar a visiblement imaginé tout un album : « C'est la première fois que Lamar, que Rolling Stone qualifie de “plus grand rappeur vivant” écrira, produira, interprètera et supervisera pour un long-métrage », se félicite Marvel.

C'est aussi la première fois que Marvel produira plusieurs chansons originales pour un seul et même film, note le communiqué de la firme. C'est Ryan Coogler lui-même, le réalisateur de Black Panther, qui a choisi Kendrick Lamar pour cette bande originale très originale.

Espérons toutefois pour les fans Marvel que Kendrick Lamar sera plus inspiré que pour « It's On Again », où il rappait en duo avec Alicia Keys, pour The Amazing Spider-Man 2, élevé au panthéon des plus mauvaises chansons de bandes originales... Mais c'était pour Sony, pas pour Marvel...