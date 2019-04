Après Tintin et Enki Bilal, l'entrée remarquée de Martine dans les enchères

Marcel Marlier entouré de Martine et son chien Patapouf

Si Hergé et son petit reporter belge Tintin obtiennent l’une des plus hautes enchères de la vacation à 130.000 €, c’est bien l’héroïne enfantine Martine qui crée l’événement. Les collectionneurs se sont disputés les 27 illustrations originales de ses aventures imaginées par Marcel Marlier pendant près de 50 ans. Proposées pour la première fois aux enchères, elles sont toutes vendues. Martine, petit rat de l’opéra s’envole à près de 50.000 €, plus de 12 fois l’estimation.La vente est dominée par Enki Bilal et l’œuvre d’Hergé, qui demeure le maître incontesté de la BD franco-belge. Cependant, la jeune Martine, imaginée par son compatriote Marcel Marlier en 1954, crée l’événement. Les 27 illustrations inédites sur le marché de l’art s’arrachent jusqu’à l’autre bout du monde : 75 % de la vente de ces dessins originaux sont emportés par des collectionneurs étrangers.Devant une salle comble, les enchérisseurs ont longuement bataillé pour chacun des 27 lots , parfois contre d’autres au téléphone ou sur Internet. 100 % des œuvres ont été vendues. Les images les plus célèbres ont été les plus disputées, à l’image d’une gouache de Martine, petit rat de l’opéra qui s’envole à 48 100 € (lot 10), plus de 12 fois son estimation.Particulièrement réaliste, la scène avait été inspirée par des entraînements du ballet de Maurice Béjart auxquels avait assisté Marcel Marlier. Martine fait du camping obtient elle 33 800 €/37 518 € (lot 6), pour une estimation de 4 000 à 6 000 €. Au total, les 27 illustrations totalisent 559 000 €/620 490 $, 5 fois l’estimation.« Cet après-midi, les collectionneurs ont souligné l’importance de l’œuvre de Marcel Marlier et de son personnage emblématique Martine. Les prix atteints, dépassant largement les estimations, confirment l’importance de cette œuvre au succès planétaire qui a traversé les générations », assure Éric Leroy, expert BD.« On a senti dans la salle l’enthousiaste des amateurs. Marcel Marlier rejoint les figures marquantes du 9e art, du maître historique Hergé au contemporain Enki Bilal qui consolide sa cote. »