Archie fait du tourisme au Costa Rica : plage, cocktails et Predator

Archie ne figure pas au panthéon de la bande dessinée sous nos latitudes. Depuis sa création en 1941 par Vic Bloom et Bob Montana, le héros de Riverdale a pourtant connu une multitude d’évolution. Et ce, jusqu’à en devenir une sorte de figure des combats sociétaux... Et d’autres combats encore.







Archie a débarqué en France près de trente ans après sa création, sous le nom de Lucky. Mais sans Jolly Jumper... Échec quasi immédiat, et tentative de relancer la machine en 1988, mais là encore, sans véritable percée.

Et puis, une adaptation sur Netflix donne un autre souffle, tant aux États-Unis qu’en France, manifestement. La série Riverdale diffusée sur le réseau payant offre une autre lisibilité aux aventures. D’autant qu’en 2000, la série animée Archie, mystères et compagnie n’avait toujours pas fait recette.

Glénat publiera prochainement Riverdale, inspirée de la dernière série télévisée, mais les éditions Wetta vont faire plus fort. Sortie en 2015, l’aventure met en scène Archie et ses amis, partis pour le Costa Rica. Et sur place, plutôt que de s’adonner à l’observation des aïs et des toucans, ou la visite de paysages magnifiques, ils vont affronter... un prédator.

« Le public français va-t-il réaliser l’impact qu’une telle rencontre a pu provoquer dans l’esprit des lecteurs américains ? Certainement pas, car l’absence des comics Archie classiques en France les prive du background nécessaire à la jouissance totale de cette folle expérience », note l’éditeur, sans trop d’illusion.

Cependant, « et c’est là tout ce qui rend cette B.D. exceptionnelle (en plus d’être un crossover reposant sur une base assez barrée), Archie vs. Predator possède des qualités qui permettent de le savourer sans même savoir d’où sortent Archie et ses amis ». On découvrira Archie vs. Predator dans les librairies à compter du 22 février, mais ActuaLitté vous offre d’en découvrir quelques planches, juste pour le plaisir...

Trois versions de l’album seront proposées (120 pages de grande rigolade, tout de même), avec une couverture de Paul Pope dans l’édition standard, une Original Comics (250 exemplaires, vendus uniquement sur le site) avec la couverture alternative de Dustin Nguyen. Enfin, une ultime édition limitée par Francesco Francailla sera proposée, et vendue sur un site uniquement (300 exemplaires).

Et comme on est fous, et c’est pour ça qu’on rit bien, on attend avec impatience la série Archie vs. Sharknado, qui ne manquait pas non plus d’être totalement folle à lier...



< >