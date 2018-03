Archie va faire équipe avec Batman, version Adam West

Si la bande dessinée Archie reste moins connue en France que la série Riverdale, inspirée des comics et diffusée par Netflix, ce sympathique personnage gagne à être connu, au moins pour les prestigieux invités qu'il convie à ses côtés. Ainsi, pour rendre hommage à l'acteur Adam West, Archie accueille Batman pour une série exceptionnelle, qui rappellera aux fans la série télévisée des années 1960...



Archie Meets Batman 66, comme son nom l'indique, fera se rencontrer Archie Andrew et Batman, sous les traits d'Adam West, comme dans la série télévisée diffusée en 1966. Les comics seront signés par Jeff Parker et Michael Moreci, avec Dan Parent aux dessins, J. Bone à l'encrage et Kelly FitzPatrick pour la couleur. Archie, pour sa part, prendra la place de Burt Ward en se glissant dans le costume de Robin.

La série Batman des années 1960 reste célèbre — et a pris un tour plutôt culte — pour ses scènes souvent comiques, ses effets spéciaux rudimentaires et son esthétique très pop, onomatopées incluses. La disparition d'Adam West, l'acteur qui incarnait Batman, en 2017 est aussi l'occasion de lui rendre hommage avec cette série.

Archie a vu défiler un certain nombre d'invités dans ses bandes dessinées, du Punisher aux Ramones en passant par Sharknado ou... un Prédator.



