Astérix, Tintin et Titeuf, personnages les plus recherchés sur Google en 2019

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





SEMrush, qui œuvre dans le domaine du marketing numérique, propose régulièrement de petits palmarès des recherches, réalisés à partir des données de Google, compilées avant de calculer une moyenne.Sans surprise, étant donnée la publication de La Fille de Vercingétorix , dont les effets sur les résultats financiers du groupe Lagardère ne sont pas à rappeler , Astérix arrive en première position des recherches de personnages de bande dessinée sur Google, avec 137.375 requêtes mensuelles en 2019. Son compère Obélix arrive loin derrière, en 7e position (19.775).Tintin (66.125) arrive en seconde position, suivi de Titeuf (38.917) et Lucky Luke (34.067), l'homme qui tire plus vite que son ombre, arrive quatrième.

Un même classement a été réalisé à partir des recherches sur les auteurs et autrices de bandes dessinées. Et, de ce côté, l'influence du journal Charlie Hebdo se fait sentir, avec la présence de nombreuses personnalités liées au titre dans le classement.Le trio de tête est ainsi mené par Reiser (22.050), notamment connu pour le magazine Hara-Kiri et pour sa participation à Charlie Hebdo, suivi par Riad Sattouf (21.483), aidé par le succès de L'Arabe du futur. Un autre auteur de Charlie Hebdo, Riss, apparait ensuite (11.375), devant Cabu (10.708), décédé lors de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo.Le créateur de Tintin, Hergé (10.450), survient en 5e position, malgré la réputation internationale dont jouit son personnage.