Astra Mortem : le roman graphique qui bouscule les codes

Astra Mortem est un roman graphique de Dark Fantasy Cosmique, proposé au financement participatif depuis le mardi 29 septembre sur Ulule. Plus de 200 000 € ont déjà été collectés. Au-delà de l'œuvre littéraire et graphique, le projet lancé par la toute jeune maison d'édition Warning Publishing entend réinterroger la chaîne du livre en faisant la part belle aux auteurs.









Financé en une heure à peine et écrit à quatre mains par le YouTubeur Alt236 & Sullivan et dessiné par Mehdi Chamsa, Astra Mortem affiche aujourd’hui plus de 210 000 € de préventes, porté par la solidarité d’une communauté très soudée et des paliers qui se débloquent les uns après les autres. Livre dont vous êtes le Héros, audiobook, prints réalisés par des artistes invités tels que Mathieu Bablet (Carbone & Silicium), Michael Sanlaville (Lastman), Melissa Houpert, Aquila Audax, Sinpiggyhead Volhta.



Une autre approche éditoriale



Le projet essaie de tirer parti au mieux de ce que propose le financement participatif, et ainsi de réimaginer le fameux camembert et l’approche écologique de l’édition traditionnelle.



Par son modèle économique, Warning Publishing entend réinterroger la chaîne du livre à travers une tentative qui fait la part belle à des réflexions contemporaines, qu’il s’agisse de la rémunération des auteurs (35 % aux auteurs vs. 12 à15 % dans les modèles d’édition classiques), de l’impact écologique de la fabrication et l’acheminement de livres ou encore du renouvellement du lectorat, particulièrement chez les plus jeunes. L'approche se veut résolument tournée vers le futur, et d’autres tentatives sont envisagées à l’avenir, à commencer par le deuxième projet, prévu au printemps 2021 : la réédition en format absolu du Necronomicon de l’éternel Hans Rudi Giger.



100 % Made in France, à taille humaine et fort d'une approche Do It Yourself, Waning Publishing, l'éditeur d'Astra Mortem, s'engage à replanter tous les arbres qui auront servi à l'élaboration des livres, à tout imprimer en France et à réduire le plus possible l'empreinte carbone de chaque album envoyé à ses nombreux acheteurs/producteurs.









De plus, Astra Mortem est un projet collaboratif qui réunit bientôt une vingtaine d’artistes grâce aux paliers débloqués par ses futurs lecteurs, avec une équipe de choc réunie pour créer une Bande Son officielle à l’album, parmi lesquels on retrouve des artistes tels que Vous Autres, Artuan de Lierrée, Al9000, Bataille etc.



Le palier à 100.000 € a aussi débloqué la création d’un livre dont vous êtes le héros dans l’univers d’Astra Mortem, un rêve pour ses auteurs, co-créé par Benjamin Diebling (Quantic Dream), Leoncio Harmr, Hubert Griffe et Mantislash. Et peut-être que d’autres surprises et de nouveaux invités se cachent dans les nombreux paliers qui ne demandent qu’à être débloqués à leur tour.



Astra Mortem est un roman graphique qui nous emmène sur les terres d’Uzra, planète à l’univers dense et cauchemardesque. Les humains sont plongés dans un obscurantisme violent et l’espoir a depuis longtemps déserté les villes et les villages. Notre héros est un vieil homme qui a quitté sa terre natale et qui livre ici sa dernière bataille.



Lui, l’ex-champion puissant et fier, va devoir puiser dans ses dernières ressources afin de ne pas quitter cette vie sans savoir ce qu’il est advenu de sa fille, disparue depuis 20 ans.



Du village de Pestilence à la mystérieuse Île des Bardes, des geôles abyssales aux citadelles perdues en passant par un désert en ruines, Wander va s’engager dans un périple aux confins de la raison et du monde connu, fort de certitudes qui vont bien vite voler en éclats. Le projet peut être soutenu à cette adresse.