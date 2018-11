Au royaume des Irréductibles Gaulois, les aventures d'Idéfix...

#ANIMATION – Pour la première fois depuis la création d’Astérix il y a bientôt 60 ans, France Télévision, les Éditions Albert René, Studio 58 et Futurikon sont heureux d’annoncer la production d’une série d’animation 3D tirée de l’univers des aventures du célèbre gaulois : « Idéfix et les irréductibles ».









Prolongeant l’œuvre et l’univers d’Astérix créés par René Goscinny et Albert Uderzo, Idéfix et les irréductibles explore le surprenant passé du petit compagnon d’Obélix dans une production française de 52 épisodes de 11 minutes à destination des enfants de 5-10 ans.

Nous sommes en 52 av. J.-C., quelques mois avant Alésia. Comme nous l’a appris Jules César dans ses écrits, tout Lutèce est occupé par les Romains… Tout Lutèce ? Non ! Voyant leur quotidien perturbé par les décisions du nouveau Préfet romain de la Cité Lumière, une bande d’irréductibles Gaulois à quatre pattes menée par Idéfix résiste à l’envahisseur et aux meutes de chiens romains du terrible berger goth Arquebus.

Située dans un Paris antique, source infinie d’histoires et de références, Idéfix et les irréductibles reprend pour les plus jeunes tous les ingrédients de la potion magique Astérix : l’action et l’aventure, l’humour et la magie, et l’esprit de joyeuse résistance des petits contre les grands.

Dans ce préquel des aventures d’Astérix, Idéfix vient en aide à ceux qui subissent les conséquences de l’occupation romaine. Dans sa lutte contre les injustices et la bêtise romaine, il est aidé par Turbine, Baratine et Padgachix, sa bande d’irréductibles animaux.

Par Toutoutatis, les Romains vont en perdre leur latin ! Au programme, 52 épisodes de 11 minutes, en animation 3D. Le tout sera livré en 2020.



Un pari qui a du chien. MOUARF !

« L’une des vocations du service public est de faire vivre auprès des nouvelles générations une œuvre patrimoniale, de la mettre à hauteur d’enfants. D’y ajouter une pointe d’humour afin que les parents y trouvent également une occasion de partager un divertissement avec leurs enfants. Tel est le pari d’Idéfix et les irréductibles, une série d’animation qui aura du chien », assure Tiphaine de Raguenel, directrice des activités jeunesse de France Télévisions.

Pour Céleste Surugue, directeur général des Editions Albert René (propriété du groupe Hachette désormais) : « Les Editions Albert René, avec le soutien d’Albert Uderzo et d’Anne Goscinny, sont ravis de s’associer au leader français des programmes TV jeunesse pour créer une nouvelle série de qualité prolongeant l’univers mythique créé par Albert Uderzo et René Goscinny. »

« Je suis fier et très heureux que Futurikon ait été choisi comme Producteur exécutif d’Idéfix et les irréductibles. C’est le rêve de tout studio d’animation français de porter pour la première fois à la télévision cette œuvre immense », note pour sa part Philippe Delarue, Président de Futurikon

Quant à Charles Vaucelle, réalisateur – et fan – il déclare : « Je réalise le rêve de tout dessinateur en participant au développement de la toute première série animée issue de l’œuvre de René Goscinny et Albert Uderzo. J’ai grandi avec Astérix, et ce projet a pour moi une valeur affective autant que patrimoniale et je vais tout faire pour que les spectateurs y retrouvent l’ADN qui a fait le succès des Irréductibles Gaulois ».