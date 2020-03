Aux origines d'Asterix et d'Obélix, avec Uderzo et Goscinny

ActuaLitté, CC BY SA 2.0















La création d’Astérix, expliquait le dessinateur, aura été très rapide, à partir du moment où les deux hommes se sont entendus. Pastiche, sans être grinçant, de la société contemporaine, Astérix était dessiné en direct, durant l’interview menée en octobre 1976, pour France Régions 3 Marseille, quelque temps avant la sortie du film, Les douze travaux d’Astérix.Mais voilà, les hommages qui ont fleuri toute la semaine sur la toile ne manquent pas le coup : Astérix n’est pas seul orphelin , des générations de lecteurs viennent de perdre pour la seconde fois, un des auteurs les plus populaires qui soient.Repris par Conrad qui dessine depuis sept ans maintenant les nouvelles aventures du héros gaulois, le personnage survivra à ses créateurs – et les chiffres de vente restent pharaoniques : plus de 1,753 million d’exemplaires en 2019 … Un leader incontestable dans le domaine du 9e art.Or, dans les archives de l’INA, on retrouve bien des choses, des témoignages des cocréateurs, sur l’origine des personnages, leurs traits caractéristiques — et les difficultés à rendre en traduction les calembours de Goscinny.Dans cet autre extrait, Uderzo et Goscinny évoquent la création et les divergences sur le personnage. C’est finalement le scénariste qui a imposé le fait que le personnage d'Astérix soit petit et imaginé le personnage d'Obélix et l'a représenté très gros.