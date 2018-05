Avec Tintin, Le Petit Vingtième bat un record aux enchères

La vente de bandes dessinées réalisée ce 3 mai a abouti à 2,599 millions € de résultats : Tintin, Lucky Luke et bien d’autres ont été les stars du coup de marteau. Mais Djinn, l’héroïne de Miralles, n’est pas en reste.









Réalisée en collaboration avec Christie’s, la vente opérée par la galerie Daniel Maghen est parvenue à 79 % d’écoulement des œuvres présentées. Les maîtres historiques Franquin, Hergé, Jacobs et Morris ont obtenu des prix très élevés. Et les classiques Gibrat, Giraud, Manara et Vance ont vu toutes leurs œuvres trouver preneur.

Bien entendu, Tintin et Hergé sont les plus grands vainqueurs de cette opération : l’illustration originale de couverture tirée du Petit Vingtième est partie pour 607.000 €, un record pour le journal. Et bien sûr, l’ensemble des originaux de Hergé a été vendu.

En ouverture de cette vente, une première partie était dédiée à Ana Miralles ; toutes ses œuvres ont été vendues. Les 16 pièces ont atteint 270 660 € TTC (estimation : 147.000 €). La meilleure vente de cette section est une illustration originale de Djinn, acquise à 27.500 €.









« Cette vente assoit le rôle de la Galerie Maghen et de Christie’s dans la promotion de la bande dessinée. Le succès de la vente Miralles nous conforte dans la publication de catalogues consacrés à des auteurs contemporains », assure Daniel Maghen.

Quelques autres résultats, pris çà et là, qui sont autant de nouveaux records de vente :

Morris : Lucky Luke – 1984. Illustration pour Le Figaro Magazine 149 500 € (estimation : 20 000)

Jijé : Jerry Spring – 1970. Planche originale n° 6 de l’album Le Duel. 37 700 € (estimation : 9 000)

Vance : XIII – 2002. Planche originale n° 9 de l’album Lâchez les chiens. 33 800 € (estimation : 12 000)

Gal : ARN – 1981. Planche originale n° 24 de l’album La Vengeance d’Arn. 20 800 € (estimation : 4000)