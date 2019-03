Batman : 80 ans de cinéma, séries et comics (presque) offerts

Officiellement, c’est le 30 mars 1939 que la Chauve-souris fit son apparition dans le numéro #27 de Detective Comics. The Bat-Man, humain sans pouvoir — contrairement à son prédécesseur Superman — connaîtra la gloire de multiples adaptations au cinéma. Et pour l’occasion, DC Comics entend profiter de sa plateforme DC Universe, pour souffler sur les braises. DC Universe , c’est la plateforme de streaming, tant pour les films, séries que livres, créée pour déployer l’univers de DC Comics sur un espace unique. Une réponse au projet de Marvel, qui a monté son propre environnement web, en coupant court, notamment, aux accords de réalisation passés avec Netflix.Donc, le 30 mars, DC Universe proposera l’ensemble des films, séries et bandes dessinées autour de Batman, gratuitement. Seules les productions de Christopher Nolan seront payantes — mais une grande partie du catalogue autour du Dark Knight sera librement accessible.D’ailleurs, petit clin d’œil, DC Universe inaugure une offre spéciale, où l’on profitera d’un mois d’abonnement à son service pour 80 cents. Pour les 80 ans. Hilarant. La réduction sera valable entre le 29 mars et le 4 avril.De quoi préparer en grande pompe la journée du 30 mars, où l’on retrouvera les dessins animés, les comics, et des classiques comme le film de Tim Burton sorti en 1989, avec le meilleur Joker de l’univers, campé par Jack Nicholson.Petite précision bien agaçante : DC Universe n’est pas disponible ailleurs qu’aux États-Unis. Inutile de prévoir une soirée de rétrospective massive donc…