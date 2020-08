Batman a revu et corrigé le dessin de son bat-logo

THE BATMAN: la Batmobile fait son entrée

Depuis 1940 et ses premières aventures, Batman a son symbole, celui de la chauve-souris, dessiné par Bob Kane, qui signale le titre au sein de Detective Comics. Quelques années plus tard, le logo s'affiche désormais sur la poitrine du Chevalier noir, pour qui ne l'aurait pas reconnu...Au fil des années, des films, des séries ou dessins animés, le logo de Batman connaitra des dizaines de versions, plus ou moins inspirées, et reprenant à chaque fois le motif de la chauve-souris. Cette dernière est devenue si associée au personnage de Bob Kane et Bill Finger que l'éditeur DC Comics menace de procès un club de foot espagnol utilisant l'animal comme emblème...En attendant la sortie du film The Batman, de Matt Reeves, le 29 septembre 2021, Warner Bros et DC ont déposé les droits du logo ci-dessus, dessiné pour cette nouvelle version du personnage incarnée par Robert Pattinson. Quelques images avaient été dévoilées, révélant le costume et la Batmobile : un petit côté Mad Max, artisanal et rugueux qui se retrouve dans les angles de ce dessin.Les fans s'attendent à de nouvelles images à l'occasion du DC FanDome, événement en ligne organisé ce 22 août...via Comic Book