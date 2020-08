Batman aux côtés de maîtres des arts martiaux dans Soul of the Dragon

Films de la blaxploitation et d'arts martiaux : voici les références auxquelles font penser Batman: Soul of the Dragon, le prochain film d'animation produit par Warner Bros. Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment. Prenant place dans les années 1970, le film verra le Chevalier noir affronter une menace venue du passé, et pourra compter sur l'aide de Richard Dragon, Ben Turner et Lady Shiva.Le film s'appuie sur un scénario totalement original, même si les personnages impliqués ont déjà fait des apparitions ici et là dans l'univers DC Comics. Batman: Soul of the Dragon sera réalisé et produit par Sam Liu, un habitué des longs-métrages d'animation DC. Bruce Timm, créateur de la série animée Batman culte des années 1990, sera aussi de la partie à la production.Jeremy Adams signe le scénario de ce Soul of the Dragon, avec un goût certain pour le combat et les affrontements : il a notamment signé l'histoire de Mortal Kombat Legends : Scorpion's Revenge, une autre licence Warner Bros.Le film devrait sortir en début d'année 2021.Dernièrement, Warner Bros. Animation et DC se sont essayés au film interactif avec Un deuil dans la famille , une adaptation de l'arc narratif signé par Jim Starlin et Jim Aparo en 1988 et 1989.via The Hollywood Reporter