BD : la série Stranger Things de retour pour Halloween

Will, Mike, Dustin et Lucas auront fort à faire à l'occasion d'Halloween. Des bonbons à dévorer, certes, et des histoires à se raconter, mais aussi une créature inquiétante, le Dévoreur d'enfants... Réunis dans le Château Byers, la cabane de Will, les quatre amis découvriront que la fiction est parfois trop proche de la réalité...Cette histoire inédite, en un seul numéro, sera signée par Michael Moreci (Wasted Space, Star Wars), Todor Hristov (The Forever Maps, Soul Trader), Chris O’Halloran (Ice Cream Man, Immortal Hulk) et Nate Piekos. La bande dessinée sera disponible au mois d'octobre 2020.Dans la dernière BD Stranger Things en date, Will, Mike, Dustin et Lucas faisaient face à une invasion de zombies . En novembre prochain, une autre bande dessinée Stranger Things croisera cette fois l'univers de la série avec celui de Donjons et Dragons, le jeu de rôle préféré de la bande d'amis.